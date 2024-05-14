Отменить концерт Xolidayboy требует Минкульт Ставрополья из-за негативного влияния его песен на психику молодежи

В прошлый раз известный среди молодого поколения певец приезжал в Ставропольский край осенью. Тогда многие общественники выступили против его появления. Прошло время, но ситуация не изменилась. Накануне ноябрьского концерта Родительский комитет СКФО встречался с представителем певца. Ему выдвинули ряд требований: петь приличные песни, одеться скромно и вести себя культурно.

«Мы тогда встречались, нам обещали, что исправят репертуар, форму одежды и т. д. Честное слово, они после этого выступления проводили, но человек пока что не изменился. С нами, когда он был, то одет был скромно, пел хорошие песни», — утверждает активист.

Министр Татьяна Лихачева заявила, что поддерживает общественников. Она считает, что в песнях Xolidayboy есть много упоминаний про алкоголь и наркотические средства. Артист использует ненормативную лексику. Его композиции не пропагандируют семейные или государственные ценности, что негативно отражается на неокрепшей психики молодежи. Татьяна Лихачева уверена, что манера поведения и стиль одежды артиста также плохо воздействуют на духовно-нравственное и патриотическое воспитание местной молодежи.

«Мы разделяем мнение, что творчество данного исполнителя носит деструктивный характер, негативно влияет на эмоциональное состояние молодежи, причиняя вред психическому здоровью», — отмечает министр Татьяна Лихачева.

В адрес руководителя концертной площадки «Abricos Arena Stavropol» от Министерства культуры Ставрополья направлено официальное обращение с просьбой отменить выступление певца, запланированное на воскресенье, 19 мая.

Ранее мы сообщали, что выступающий под сценическим псевдонимом Xolidayboy российский блогер и певец Иван Минаев упал в обморок прямо во время своего выступления на сцене в Ставрополе.