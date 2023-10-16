Отопительный сезон начался, а тепла так и нет: в Башкирии объяснили причины

В Башкирии отопительный сезон начался 9 октября. Жители отмечают, что так произошло только «на бумаге», а на практике в ряде городов так и нет тепла, сообщает mkset.ru . И. о. министра ЖКХ Игорь Палтусов рассказал о причинах.

Спикер отметил, что особенно проблема актуальная в Уфе, где большая часть домов подключены к системе отопления, но пока теплее не стало. Это происходит и в других городах республики.

Игорь Палтусов пояснил, что причина – частичная завоздушенность системы отопления. В теплоносителях образовались воздушные пробки, что нарушило естественную циркуляцию. Уже организована работа по ликвидации проблемы.

О том, что отопление не было включено в указанные сроки, сообщают во многих городах России. Так, в Ижевске в одной из общеобразовательных школ было настолько холодно, что дети сидели на уроках в куртках. Мэр города лично приехал проверять, запустили ли отопление.

В Подмосковье подобные жалобы не поступают. Так, глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проконтролировал, как город обеспечен теплом. Проблемные адреса были, но их число существенно сократилось.