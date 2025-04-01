Отопление в Нижнем Новгороде могут отключить только в мае, сообщил newsnn.ru.

Издание напомнило правила отключения отопления. Они напрямую зависят от погодных условий. Отопительный сезон разрешено официально завершать, когда минимум на протяжении пяти дней средняя зафиксированная температура превышает восемь градусов тепла.

По данным издания, в марте в регионе установилась теплая погода. В апреле же таких теплых дней не ожидается. Предполагается, что средняя дневная температура не будет превышать пять градусов тепла. В ночное время анонсированы минусовые температуры. Повышение температуры ожидается с 30 апреля. Таким образом, отопительный сезон может завершиться только в мае.

По данным прогноза «Яндекс.Погоды», в апреле в городе ожидаются дожди и похолодание. В некоторые дни выпадут осадки в виде снега. Периодически дождь будет сменяться снегом. Синоптик Ольга Мокеева высказала мнение, что водителям региона пока рано менять зимнюю резину на летнюю.

Ранее депутат Разворотнева назвала срок отключения отопления.