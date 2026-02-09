«Оторвется и пронзит насквозь»: россиянка ощущает себя героиней фильма ужаса, когда идет по центру города

По информации издания, в городе находится здание, которое в настоящее время закрыто. Ранее в нем функционировал развлекательный клуб. Кемеровчанка рассказала, что на здании образовались огромные сосульки. По ее наблюдениям, с каждой неделей сосульки увеличиваются и кажутся ужасающими.

Жительница Кемерова отметила, что вблизи дома каждый день ходят люди. Женщина призналась, что ей даже страшно смотреть на глыбы льда. По ее мнению, сосульки создают угрозу для пешеходов.

«Будто в фильм ужасов попала. Такая оторвется и пронзит насквозь, – делится впечатлениями читательница VSE42.Ru.

По информации издания, здание закрыто на ремонт. Информация, что будет в здании после завершения строительных работ, пока не появилась в открытом доступе. Сосульки уже появлялись на здании в январе.

Тогда горожане также выражали обеспокоенность. Местный житель обратил внимание, что рядом находится парковка. Он предположил, что автомобили также могут быть повреждены. Через несколько дней сосульки сбили. По данным издания, новые сосульки угрожают людям. Территория возле здания в настоящее время никак не ограждена.

Ранее сообщалось, что в Одинцово на глазах у прохожих с крыши МКД сорвалась глыба снега.