Опасность с высоты: массивная глыба снега едва не настигла прохожих в Одинцове

В Одинцовском городском округе едва не произошла трагедия: с высоты одного из домов жилого комплекса «Инновация» сорвалась крупная ледяно-снежная глыба, которая могла нанести смертельные травмы случайному прохожему. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших, однако инцидент вновь актуализировал проблему безопасности в зимний период, пишет REGIONS .

Как сообщили REGIONS в пресс-службе администрации муниципалитета, ситуация взята под контроль. Систематические мерыобещали принять в скорейшее время. ут приняты в ближайшее время.

Тем временем управляющая компания «Гранель» уже обратилась к жильцам с инструкцией. Собственников квартир просят самостоятельно очистить от снега и наледи свои подоконники и балконы, но только в тех случаях, когда это можно сделать безопасно.

«Не сбрасывайте снег и лед на тротуары, дорожки или автомобили — это может привести к травмам», — предупредили в УК, подчеркнув, что неконтролируемый сброс снега лишь создает новые угрозы.

В сложных случаях, когда самостоятельная уборка невозможна или связана с риском, жителей просят оперативно сообщать об этом. На такие адреса будут направлены промышленные альпинисты для профессиональной очистки кровель и фасадов.

Перед началом высотных работ опасные зоны планируется ограждать сигнальной лентой, а пешеходов — заблаговременно предупреждать. Специалисты, соблюдая все меры безопасности, удалят скопившийся снег и сосульки, после чего уберут массы с придомовой территории.

Администрация округа также выпустила официальное предупреждение, призвав жителей быть предельно внимательными при перемещении по дворам и, по возможности, избегать парковки и остановок под карнизами и балконами до полного завершения очистных работ. Для оперативной связи по вопросам содержания дома администрация напомнила контакты управляющей компании ООО «Гранель Гарант»: 8 (495) 182-72-72.

Ранее сообщалось, что в Москве и Пензе из-за падения снежной массы и ледяной глыбы погибли женщины.