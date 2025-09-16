Отпускные хитрости: как присоединить выходные к отпуску и отдыхать восемь дней подряд

В ноябре россияне будут праздновать День народного единства. Эксперт отметил, что если правильно распланировать отпуск, сотрудник сможет отдыхать полноценную неделю. Длинные выходные начнутся 2 ноября и продлятся до четвертого числа. HR-эксперт советует взять отпуск 5, 6 и 7 ноября. Если учесть традиционные выходные, то выходит восемь дней полноценного отдыха.

По мнению эксперта, восемь дней отпуска в первой половине ноября не предел. Игорь Черкесов напомнил, что в случае переработки или за работу в праздники сотрудник может рассчитывать на дополнительные дни отпуска. Именно их можно присоединить к ноябрьскому отпуску. Кроме того, бонусные дни есть у доноров крови. Они также увеличат общее время осеннего отпуска.

По словам эксперта, при правильном выборе дней отпуска можно также получить более высокий размер отпускных.

«Оптимальный вариант в таком случае — это период с 27 октября по 1 ноября. В финансовом плане эти даты будут наиболее выгодными», — рассказывает эксперт.

Жительница Подольска Наталья Мягкова поделилась собственным опытом. Горожанка берет отпуск в ноябре каждый год. Она выбирает дни так, чтобы после празднования Дня народного единства на работу не выходить еще несколько дней. Жительница посвящает свободное время детям.

«В этом году вообще все складывается прекрасно, между первыми и вторыми выходными всего три рабочих дня. Уже написала заявление на отпуск, поедем с сыном и дочерью в дом отдыха», — делится планами Наталья Мягкова.

По информации издания, отпуск в ноябре можно провести как в Подмосковье и других городах РФ, так и за границей.

Ранее сообщалось, что депутаты предложили увеличить отпуск до 35 дней.