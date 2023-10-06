«Отразится на кошельках россиян»: Эксперт оценил новые системные меры на рынке топлива

Правительство России приняло новые системные меры с целью поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива: восстановлен топливный демпфер, увеличен норматив продаж дизеля и бензина, введена заградительная пошлина на перепродажу нефтепродуктов. Эксперты оценили, насколько такие меры могут быть эффективными, сообщает newizv.ru .

Эксперт Алексей Громов положительно оценивает принятые правительством нововведения. В настоящее время цены на время восстановились до досакнционных уровней. Уполовинить демпфер было неправильно. Такое решение тогда приняло правительство, но депутаты не учли мировые цены на нефть и дисконты.

«Это хорошее решение для оздоровления ситуации на рынке нефтепродуктов. Оно отразится на кошельках россиян: правительство создало стимул, благодаря которому, если все будет реализовано, как задумано, цены на нефтепродукты «успокоятся»», — убежден эксперт.

На рынке замечено структурное улучшение. Эксперт уверен, что сейчас самое подходящее время для отказа от сокращения демпфера. Также важно возобновлять экспорт топлива. В настоящее время бюджет России существенно пополняется именно благодаря продажам топлива за границу.

«Меры, принятые и по ценам, и по демпферу, и по дизтопливу, направлены на то, чтобы «остудить» внутренний рынок», — сообщил эксперт в беседе с «Новыми Известиями».

Эксперт положительно отреагировал и на другие решения правительства:

«Правительство реально посмотрело на ситуацию с «серым экспортом». Введена правильная пошлина в размере 50 тысяч рублей. Раньше пошлина составляла 20 тысяч рублей, и в таких условиях экспортная альтернатива была для ряда продавцов выгоднее на те же 20 тысяч рублей: компании все равно получали прибыль. Введение пошлины в размере 50 тысяч рублей гарантированно уничтожает прибыль и искушение перекупщиков продать продукт на внешнем рынке», — пояснил Алексей Громов.

Эксперт Громов уверен, что реализация запланированных решений положительно отразится на бюджете россиян: цены начнут снижаться. Цены установятся на том уровне, который был в начале лета до всех подорожаний.

Ранее кандидат экономических наук Сергей Гатауллин спрогнозировал рост цен на топливо текущей осенью.