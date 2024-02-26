Отсидевший за чужое убийство пенсионер добивается выплаты материальной компенсации

С мая 2023 года пенсионер из Башкирии Фатхулла Исхаков не может добиться выплаты компенсации за то, что он провел в колонии 13 лет за преступление, к которому не имеет никакого отношения, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

Мужчину осудили в 1959 году за убийство трех человек. В 2023 году удалось доказать его невиновность, приговор аннулировали. Пока он 13 лет провел в колонии, его супруга умерла, а ребенок остался сиротой.

Верховный суда Башкирии не отказывает мужчине в выплате компенсации за моральные страдания. Ему назначили два миллиона рублей. Мужчина считает, что 13 лет в колонии не могут быть оценены так низко.

Причем Ленинский районный суд Уфы изначально обязал министерство финансов выплатить мужчине 31 миллион рублей. Министерство финансов подало апелляцию. В ведомстве не согласны, что мужчине должны вообще платить деньги. Решение о 31 миллионе было отозвано. Как утверждает пенсионер, судью уволили.

Пенсионер настаивает на выплате 450 миллионов рублей. Он записал видеообращение, в котором просит СМИ присутствовать на заседании суда. Он уверен, что государство просто издевается.

«В моем случае, 2 млн за 65 лет страданий — это просто подачка и унижение моего человеческого достоинства. До апелляции я обращался к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедев, [председателю Следственного комитета Александру] Бастрыкину и президенту РФ Владимиру Путину, но никто ни в чем не разбирался», — рассказывает пенсионер, который находился в колонии 13 лет за преступление, которое не совершал.

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