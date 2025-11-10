Отваливался потолок и лилась горячая вода: как началось утро школьников в российском городе

Жительница Кемерово рассказала в соцсетях, что на второй год после капитального ремонта в местной школе на третьем этаже прорвало трубы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации горожанки, детей отпустили домой. Находиться в здании невозможно по причине подтопления. По ее словам, горячей водой затопило практически весь этаж. В один момент начал отваливаться потолок. По словам школьников, в здании чувствовался неприятный запах.

По данным издания, в администрации города оперативно отреагировали на жалобу местной жительницы. Сотрудники контролируют ход решения проблемы и устранения ее последствий. Прорыв зафиксировали в понедельник, 10 ноября. Все инженерные коммуникации перекрыты.

«Угрозы безопасности нет», — отметили в администрации.

По информации администрации, на место происшествия прибыли подрядчики. В школе ранее были выполнены работы по капитальному ремонту. Объект находится на гарантии. Это значит, что подрядная организация обязана устранить неисправности за собственный счет.

