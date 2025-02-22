Рябков поделился информацией о подготовке к встрече Путина и Трампа

Замглавы МИД Сергей Рябков рассказал, что подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа находится на начальной стадии, сообщило РИА Новости.

По словам Рябкова, работа проходит интенсивно. Один из важных элементов данной работы — начало переговоров российской и американской стороны в Эр-Рияде. Спикер отметил, что за последнее время накопилось много достаточно острых вопросов, решение которых требует участия РФ и США. Одна их таких тем — урегулирование конфликта на Украине.

«Вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них», — сказал он.

Дипломат отметил, что переговоры — это положительные изменения в отношениях России и США, важный шаг. Однако прогнозировать, что вопрос относительно Украины удастся решить быстро, на данный момент преждевременно. По мнению спикера, прийти к какому-либо мнению можно после нескольких этапов переговоров. Рябков также оценил работу в направлении восстановления прежней численности персонала посольств. По его мнению, в первую очередь важно решить проблемы ныне работающих дипломатов.

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