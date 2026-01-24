Ответ ПВО на массированную атаку: дежурные силы в ночь на 24 января сбили 75 БПЛА

В ночь на 24 января над территориями регионов дежурные силы ПВО устранили 75 украинских БПЛА, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ. Противник применил беспилотные аппараты самолетного типа.

По данным ведомства, над Ростовской областью силами ПВО было уничтожено 46 БПЛА. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале проинформировал, что в результате атаки никто из жителей не пострадал. Информация о разрушениях не поступала, но такие данные могут обновляться в течение дня.

«Минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА в городах Каменске-Шахтинском и Донецке (РО), а также в районах — Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском», — написал губернатор Ростовской области.

В ведомстве проинформировали, что над территорией Белгородской области устранили 22 БПЛА, Курской — два дрона, над территорией Республики Крым — три.

«1 БПЛА – над территорией Воронежской области, 1 БПЛА – над территорией Брянской области», — сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале также сообщил об отсутствии в регионе пострадавших. Согласно предварительно информации, эксперты не зафиксировали разрушений.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — указано в сообщении губернатора Воронежской области.

В регионах России о возможной атаке БПЛА граждан предупреждают различными способами, в том числе смс-оповещениями и сиреной. Губернаторы в своих телеграм-каналах также просят соблюдать меры безопасности: занять наиболее безопасное место в квартире, отойти от окон, не оставаться на улице. В случае падения обломков БПЛА, не подходить близко к объекту, а обращаться к сотрудникам экстренных служб.

Ранее сообщалось, что губернатор Мельниченко отчитался о тушении пожара на пензенской нефтебазе после атаки БПЛА.