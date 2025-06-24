Трамп заявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем
Трамп: перемирие между Ираном и Израилем начало действовать
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Президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social, призвав обе стороны строго соблюдать соглашение и не нарушать режим прекращения огня.
Накануне Трамп сообщил, что договоренность о прекращении боевых действий должна вступить в силу в течение 24 часов и стать официальным концом 12-дневного конфликта, охватившего ближневосточный регион.
В то же время американская газета The New York Times (NYT) сообщала, что израильские силы отказались комментировать заявление Трампа.
Кроме того, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также заявил, что никаких соглашений о заключении перемирия принято не было. Он отчитался об ударах Ирана по израильской территории, ставших ответом на действия Тель-Авива.
Несмотря на это, телеканал Press TV сообщил, что Иран подтвердил вступление в силу прекращения огня с Израилем.
Как передает агентство Axios со ссылкой на израильского чиновника Барака Равида, перемирие между Ираном и Израилем будет соблюдаться, если все стороны откажутся от огня.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Ирану и Израилю «есть что терять» в случае несоблюдения режима прекращения огня.