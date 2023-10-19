Овощи с нитратами и дорогое молоко: Какие товары предлагают жителям Волгограда

Жители Волгограда оставляют негативные комментарии из-за высокой стоимости молочной продукции. Люди утверждают, что вынуждены полностью отказываться от товаров. Региональный орган статистики сообщает, что в сентябре молочная продукция подешевела, но всего на 0,3%. Если анализировать цены на товары с начала года, то снижение составило 0,9%.

«Заметнее всего цены упали на творожные сырки — на 2,7%, а также молоко стерилизованное жирностью 2,5-3,2% — на 2,1%, детские сухие молочные смеси — на 1,8%. Молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности подешевело на 1,1%.», - сообщает novostivolgograda.ru, ссылаясь на данные региональный орган статистики

В городе есть еще одна проблема. На полках магазинов появились овощи производителя ООО «Фреш». Были проведены анализы продукции. Выяснилось, что в овощах такое высокое содержание нитратов, что у человека может развиться отравление.

Представители комиссии направились по адресу, который указан на упаковке овощей. Никакого предприятия или овощной базы там нет. Продукцию убрали с полок магазинов. Жителей призывают не покупать овощи, если где-то они еще будут в свободном доступе.

Ранее эксперт Всеволод Вишневецкий рассказал, как правильно выбирать продукцию на полках магазинов, чтобы найти качественные товары.