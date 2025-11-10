Автоэксперт предупредил об опасности езды на «облысевшей» шипованной резине

Автомобилистам стоит отказаться от эксплуатации зимних шин с частично выпавшими шипами, даже если высота протектора все еще соответствует норме. Как пояснил эксперт Петр Баканов, распространенное мнение о возможности дальнейшего использования таких покрышек является опасным заблуждением. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, конструкция шипованной резины представляет собой сложную инженерную систему, где каждый элемент работает в комплексе. Эти покрышки изначально разрабатываются с более жестким составом резиновой смеси и специальным рисунком протектора, что принципиально отличает их от нешипованных аналогов. Металлические шипы являются неотъемлемой частью этой системы, а не просто дополнительными элементами.

Эксперт добавил, что потеря значительной части шипов приводит к критическому ухудшению сцепления на заснеженных и обледенелых участках дороги. При этом покрышка не приобретает свойств фрикционной «липучки», как ошибочно полагают некоторые водители. Напротив, она полностью утрачивает свои основные эксплуатационные качества.

По его мнению, в результате частично «облысевшая» шипованная резина превращается в неэффективную и потенциально опасную покрышку, требующую обязательной замены. Эксплуатация такого колеса создает реальные риски для безопасности движения в зимних условиях.

