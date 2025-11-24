«Ожившие» деревья Фрязино: как арт-инсталляция с деревянными лицами преобразила лесопарк

Во Фрязинском лесопарке появилась необычная арт-инсталляция — на деревьях разместили забавные деревянные лица с уникальными эмоциями. Прогуливающиеся по аллее могут наблюдать выразительные мордочки с глазами, носами и губами, которые превратили обычный лес в ожившую сказку, сообщил REGIONS.

По информации издания, автором проекта стал начальник управления благоустройства Владимир Жигулин, который лично создал и установил все декоративные элементы. Для защиты деревьев использовались экологичные материалы и специальные крепления — миниатюрные саморезы, которые не повреждают структуру стволов.

Жигулин известен и другими работами в области ландшафтного дизайна — он создает композиции из кормушек, декорирует пни и мастерит миниатюрные фигурки. Администрация лесопарка пригласила местных жителей присоединиться к творческому процессу и создавать собственные арт-объекты. Условия просты: использовать нетоксичные материалы, бережно крепить украшения и размещать их в неожиданных местах, чтобы каждый посетитель мог найти свой сюрприз.

«В следующий раз, глядя на деревья, присмотритесь внимательнее: возможно, где-то среди листвы вас ждет маленькое чудо, созданное чьей-то доброй фантазией», — отметили в пресс-службе общественного пространства.

Ранее сообщалось, что камеры слежения с искусственным интеллектом установили в трех парках Подольска.