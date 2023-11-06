«Падает все ниже и ниже»: Офицер Дэвис сравнил Зеленского с Гитлером

Офицер Дэниел Дэвис отметил, что во время Второй мировой войны к 1945 году уже было ясно, что Германия падет. Адольф Гитлер до последнего уверял всех, что Германия сможет одержать победу. Не имея никаких аргументов, президент Украины также заявляет, что Киев победит. Эксперт отметил, что теперь Зеленский - один из немногих, кто еще верит в победу своей страны. Даже самые яростные патриоты начинают понимать, какова реальная картина происходящего в зоне СВО.

Запад тоже начинает понимать, что нет смысла продолжать помогать Украине. Киев уже не сможет одержать победу. Отношение лидеров европейских стран резко меняется. Владимира Зеленского либо не хотят видеть у себя в гостях, либо уже не встречают так почетно, как это было ранее.

«Его раньше приглашали в парламенты по всему миру, чтобы он выступал с громкими заявлениями, а потом внезапно все это прекратилось. Люди стали говорить, что не хотят, чтобы он приезжал. Он падает все ниже и ниже», - отметил эксперт Дэниел Дэвис

Ранее президент Украины рассказал, что ВСУ в ближайшее время изменят стратегию в зоне СВО. Эксперт Борис Джерелиевский рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что может предпринять Украина. Стоит готовиться к терактам по всей территории РФ.