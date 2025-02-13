«Падают под колеса автомобилей»: ижевчане сообщили о некачественной уборке снега в городе

Ижевчане в социальных сетях оставляют жалобы на некачественную уборку улиц от снега и наледи, сообщил udm-info.ru.

По наблюдениям издания, большая часть жалоб связана с некачественной уборкой остановок общественного транспорта и тротуаров. Одна из местных жительниц отметила, что большой поток людей образуется на пешеходном переходе через ул. Красногеройская. Преимущественно там можно встретить студентов, преподавателей и горожан. Однако дорога в данном районе не очищена от снега. Не приняты меры для снижения скольжения тротуара.

«Остановка УдГУ в сторону «Авроры» — сплошной лед. Люди бегут на общественный транспорт и падают под колеса автомобилей», — написала Ольга Н.

Еще одна местная жительница обратила внимание, что дороги не посыпают реагентами. В итоге на тротуарах образуется наледь. Внимание также просят уделить подходам к остановкам. Передвигаться по улицам, по мнению горожан, опасно. Любовь В. написала, что при переходе трамвайных путей поскользнулась. Она обратила внимание на активное движение транспорта и призвала чистить от снега и наледи трамвайные пути.

«Так и под трамвай попасть можно. Тьфу», — возмутилась Любовь В.

В администрации Ижевска сообщили, на каких улицах запланирована расчистка дорог от снега на пятницу, 14 февраля. Горожан призвали не парковать машины, чтобы не мешать технике.

Ранее сообщалось, что в Лангепасе местные жители заподозрили в уборке снега муниципальной техникой территорию частного участка чиновника.