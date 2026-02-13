Пакет как на фабрике, внутри — сладость: егорьевский пельмень-конфета стал хитом предпраздничных заказов

В преддверии 23 февраля жители Егорьевска удивили нестандартным подходом к праздничным подаркам. Местные кулинары создали презент, который вряд ли оставит равнодушным любого мужчину, — гигантский пельмень, который на поверку оказывается сладким сюрпризом, сообщил REGIONS.

Авторство идеи принадлежит частному кондитеру из Егорьевска. Внешне изделие выглядит как внушительных размеров пельмень, который можно поставить в центр праздничного стола. Однако вместо традиционного теста с мясом внутри скрывается конфета. Сладкий сюрприз упакован в стилизованную упаковку — покупатель может выбрать либо стакан, либо классический пакет, похожий на те, в которые фасуют замороженные полуфабрикаты.

«Невероятная шоколадная начинка, в сердце которой застыла вишня в роме, а сверху — „тесто“ из белого шоколада», — говорит автор проекта Ольга.

Но креативные егорьевцы не остановились на пельменях. Местная студия по производству пряников предложила собственную интерпретацию мужского праздника. Мастера изготовили имбирные пряники с изображением того, что обычно ассоциируется с 23 февраля, — станок для бритья, пену и даже комплект носков. Теперь привычные атрибуты праздника можно не только дарить, но и пробовать на вкус.

