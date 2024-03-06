Палата представителей разработала законопроект о запрете TikTok в США

Республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти совместно работали над текстом законопроекта. Американские конгрессмены считают, что президенту необходимо расширить полномочия и позволить блокировать любые приложения, которые создаются или каким-либо образом контролируются странами-противниками. К таким отнесли Россию, Северну Корею, Китай и Иран. В документе их еще называют «иностранными злоумышленниками».

В первую очередь законопроект ориентирован на то, чтобы китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, прекратили создавать различные приложения для просмотров коротких видео. В противном случае в США признают платформу запрещенной.

«Если компания не откажется от TikTok, распространение его через App Store или платформу веб-хостинга в США станет незаконным, что фактически запретит его даже среди нынешних пользователей», — говорится в сообщении издания.

Законопроект могут рассмотреть в четверг, 7 марта. В случае положительного решения, у компании ByteDance будет пять месяцев, чтобы выполнить требования США.

Ранее мы сообщали, что Таганский суд Москвы вынес решение оштрафовать китайскую социальную сеть TikTok за ролики о «зацеперах».