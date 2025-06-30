«Память как у рыбки»: пять устоявшихся мифов, заложенных в школе

Некоторые знания закладываются еще в школе, но они не всегда соответствуют действительности, сообщил kubanpress.ru. Редакция развеяла пять популярных мифов.

«Память как у рыбки» — так принято говорить о человеке, который часто что-то забывает, отметило издание. Однако у рыб на самом деле хорошая память. Они способны запоминать путь и находить выход из лабиринтов через некоторое время после первого знакомства с маршрутом.

Второй миф, который указывает KubanPress, — смена цвета у хамелеона связана с его маскировкой. По информации издания, рептилия сменой цвета привлекает также внимание партнера, угрожает конкурентам, регулирует температуру тела. Корреспондент назвал еще один миф — близкое нахождение у телевизора приводит к облучению. Устройства с электронно-лучевой трубкой излучали радиацию. Современные приборы не обладают таким свойством.

«Оказавшись в ловушке зыбучих песков, человек обречен на полное погружение и смерть. Так думают многие с самого детства. <…> Однако в действительности зыбучие пески обладают достаточной плотностью, чтобы не позволить человеку утонуть целиком», — сообщил kubanpress.ru.

Издание приводит пятое распространенное выражение о том, что из космического пространства можно рассмотреть Великую Китайскую стену. Больше ни один из объектов якобы не виден. В действительности увидеть Великую Китайскую стену из космоса невозможно.

Ранее эксперт раскрыл мифы об опасности скорпионов.