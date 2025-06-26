Скорпионы в России: эксперт раскрыл мифы об их опасности

Из почти 3 тысяч известных видов скорпионов действительно опасны для человека лишь единицы. По словам Долматова, тяжелые последствия возможны в основном у детей, пожилых людей или тех, кто имеет ослабленный иммунитет. Сам заводчик неоднократно подвергался укусам разных видов скорпионов, но ни разу не потребовалось серьезного лечения.

В России скорпионы обитают в Крыму, на Кавказе, в Астраханской и Волгоградской областях, а также в приграничных с Казахстаном районах. Они активны ночью, прячутся под камнями, в норках, а иногда заползают в обувь. Долматов советует туристам осматривать ботинки и одежду перед использованием.

При укусе скорпиона важно сохранять спокойствие. Можно принять антигистаминное или обезболивающее, но лучше сразу вызвать скорую — особенно если пострадал ребенок или человек с хроническими заболеваниями. В большинстве случаев укус вызывает лишь болезненные ощущения, но не представляет угрозы для жизни.

Ранее сообщалось, что в России ожидается демографический бум комаров.