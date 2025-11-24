Памятники на колесах: троллейбусам Кузбасса местные жители выбрали имена

В Новокузнецке запускают уникальный гражданско-патриотический проект: имена героев-земляков, удостоенных звания Героя Советского Союза за подвиги в Великой Отечественной войне, будут размещены на бортах городского общественного транспорта, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на администрацию города.

По информации издания, право выбрать, кто именно из более чем 30 претендентов удостоится этой чести, было предоставлено самим новокузнечанам через голосование на сайте «Кузбасс Онлайн». В результате народного голосования был определен список из шести легендарных бойцов: разведчики Леонтий Черемнов, Александр Красилов и Иван Герасименко. В перечне также можно найти имя одного из коренных новокузнечан, удостоенных высшей степени отличия. Это артиллерист Николай Ушаков.

По данным издания, в списке претендентов — меткий снайпер Василий Елютин и отличившийся в битве за Москву, также являющийся коренным жителем города, Виктор Полосухин. Уже в начале декабря первые троллейбусы и автобусы с именами этих героев на бортах выйдут на городские маршруты. Администрация Новокузнецка уже представила дизайн, на котором пока фигурирует фамилия Ушакова.

«Так что вскоре по улицам поедут не просто автобусы и трамваи, а настоящие памятники на колесах», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

