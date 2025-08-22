Панов объяснил причину невыгодности отправки кузбасского угля в Индию через коридор Север – Юг

По информации Панова, первые два поезда с углем по новому маршруту были направлены в Индию в 2024 году. Выбранный маршрут проходит по территории Казахстана, Туркменистана и Ирана. Промежуточная цель — порт Бендер-Аббас, откуда уголь транспортируют морем в порт Мумбаи.

По словам Панова, указанным образом была отправлена одна партия угля. Эксперты пришли к мнению, что выбранный способ доставки имеет ряд недостатков: длительность маршрута и некачественная инфраструктура. В частности, сложности возникают на западном направлении, где на территории Азербайджана нет железнодорожного соединения с Ираном. Порты также не имеют технической возможности принимать уголь и отгружать его.

По информации издания, проблема стала актуальна с 2022 года. Эксперты строят новые маршруты доставки угля, выбирая наиболее экономные, удобные и быстрые. По причине введения санкций против РФ экспорт угля из Кузбасса существенно сократился.

Ранее эксперт Мохначук высказал мнение, что угольная промышленность России находится в критической ситуации.