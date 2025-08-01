Раскрыты объемы нереализованного отечественного угля

Он пояснил, что главная опасность кроется в условиях хранения гигантских запасов. Длительное складирование угля, особенно в летнюю жару, создает высокий риск самовозгорания. Из-за этого угольные шахты, используемые как склады, вынуждены массово приостанавливать добычу, что усугубляет кризис. Эксперт видит корень проблемы в действиях собственников крупных компаний: «Государство готово помогать при прозрачной отчетности, но собственники слишком крупные и применяют изощренные схемы».

Финансовый ущерб для отрасли катастрофичен. По оценкам экспертов, совокупные потери только за 2025 год превысят 250 млрд рублей. Паралич добычи на ключевых объектах не только несет прямые экономические потери, но и угрожает стабильности поставок и безопасности хранения.

Таким образом, накопление нереализованного угля переросло в системный кризис, парализующий добычу и несущий многомиллиардные убытки. Без решения вопросов логистики, сбыта и, что критично, прозрачности со стороны владельцев компаний, ситуация грозит дальнейшим усугублением.

Ранее президент «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что мир является свидетелем наступления новой угольной эры.