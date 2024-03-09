Папа римский призвал Зеленского заявить о поражении Украины

Папа римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI высказал мнение, что проигрывающая сторона в зоне СВО должна уметь вовремя признать свои ошибки и иметь смелость сообщить публично о поражении, сообщили РИА Новости . Он дал несколько рекомендаций президенту Владимиру Зеленскому.

В публичном пространстве интервью должно появиться 20 марта. Журналист задал вопрос, как папа римский отреагировал бы на капитуляцию Украины в зоне СВО. Спикер отметил, что только смелый человек сможет признать поражение и начнет отстаивать интересы своего народа. Само слово «переговоры» — это также признак смелости и мудрости.

Папа римский отметил, что переговоры между Россией и Украиной могут проходить в любой стране мира. В роли посредников предлагала выступить Турция. Свои услуги готовы предложить и лидеры многих других стран.

«Слово «переговоры» - смелое. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником», — заявил понтифик.

Папа римский Франциск призвал не стыдиться переговоров и начать их до того момента, пока ситуация станет еще более критичной и страну не доведут до самоубийства.

На данный момент переговоры между Украиной и Россией невозможны, потому что в Киеве на законодательном уровне они запрещены. Ранее эксперты Foreign Affairs подсказали президенту Зеленскому, как тонко обойти запрет на переговоры с РФ и не нарушить закон своей страны.