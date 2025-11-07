В пятницу, 7 ноября, на площади Куйбышева в Самаре состоялось торжественное шествие, повторяющее исторический парад 1941 года, сообщил sovainfo.ru.

Согласно сообщению издания, в памятном шествии были задействованы представители правоохранительных структур, участники «Юнармии», активисты военно-патриотических объединений, слушатели военных кафедр и работники промышленного сектора. В военный период Куйбышев, выполнявший роль «резервной столицы» Советского Союза, стал символом непоколебимой стойкости народа на пути к Победе. Современная церемония, посвященная теме «Спортсмены на фронте», выразила почтение отваге и самоотверженности людей, чья преданность Отчизне продолжает служить духовным ориентиром для потомков.

Как информирует издание, к ветеранам присоединились губернатор Вячеслав Федорищев и гости международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». В числе приглашенных присутствовали военнослужащие — участники СВО, в том числе герои проектов «Школа героев» и президентской инициативы «Время героев».

