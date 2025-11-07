В Подмосковье открыли первый в стране муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества». Он заработал в МФЦ в Реутове, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«(...) Руководители таких отделов смогут напрямую взаимодействовать с главами муниципалитетов и оперативно решать вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам и членам семей героев СВО», – рассказала статс-секретарь – замглавы Минобороны России, председатель фонда Анна Цивилева.

В рамках открытия нового отдела она вручила ветеранам спецоперации, получившим тяжелые травмы, ключи от автомобилей с ручным управлением.

В новом отделе помощь ветеранам СВО из соседних округов будут оказывать представители военкоматов, Государственного юридического бюро, прокуратуры, Бюро медико-социальной экспертизы, Соцфонда России, проекта «Своя сила».

Как отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, в регионе планируется запустить прием в МФЦ по услугам Военно-социального центра Минобороны РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что меры соцподдержки участникам СВО нужно оказывать в проактивном режиме.