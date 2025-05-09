Парад Победы начался: президент поздравил россиян с главным праздником

По данным агентства, президент Путин принял парад Победы на Красной площади. В преддверии мероприятия столпились люди, которые хотели пройти на площадь. Большой интерес парад вызывает у иностранных гостей, которые отправляют родным из «Манежа» тематические открытки. В пресс-центр у Красной площади прибыли иностранные журналисты.

В начале парада президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, сообщило РИА Новости.

«Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Путин на параде Победы на Красной площади.

После в память о павших воинах была объявлена минута молчания. В параде принимают участие главы более 20 государств, сообщил телеграм-канал Baza. В нынешнем году впервые парад принял министр обороны Андрей Белоусов. Авторы телеграм-каналов обращают внимание, что он одет в гражданскую одежду. Генерал армии Олег Салюков командует парадом. Владимир Путин и Си Цзиньпин на параде в Москве сидят рядом, сообщил телеграм-канал SHOT.

Парад продолжается. Жителей и гостей Москвы предупреждали, что в часы проведения мероприятия могут наблюдаться проблемы с работой интернета и связи. Корреспондент ТАСС отметил, что в настоящее время перебои не зафиксированы.

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