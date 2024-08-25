В МИД РФ прокомментировали арест Павла Дурова во Франции

Российские дипломаты начали разбираться в ситуации с задержанием во Франции бизнесмена Павла Дурова до того момента, как информация стала появляться в публичном пространстве, сообщили РИА Новости.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение главе МИД Сергею Лаврову с просьбой разобраться в ситуации. В МИД сообщили, что работали в данном направлении еще до поступления запроса. Юристы, представляющие интересы Павла Дурова, также не обращались в посольство РФ во Франции. Бизнесмен является российским гражданином. В подобных случаях ведомство приступает к работе, даже если юридического запроса не поступало.

«В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина», — отметили в ведомстве.

О задержании Павла Дурова стало известно из французских СМИ в субботу, 24 августа. Сообщается, что бизнесмен выходил из частного самолета. Местные власти предъявили ряд обвинений Дурову, в частности, нежелание предоставлять необходимую информацию о работе Telegram. Пресса сообщила, что он находился в списке разыскиваемых лиц. По их данным, у Дурова есть французское гражданство. Предполагается, что официальное обвинение бизнесмену выдвинут в воскресенье, 25 августа. Его могут обвинить в терроризме, мошенничестве, торговле запрещенными веществами и финансовых махинациях.

Ранее сообщалось, что президент Путин во время рабочего визита в Баку отказался от встречи с основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым.