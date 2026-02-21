Парк Ангелов в ледяной ловушке: репортаж с улиц, где падают дети, пенсионеры и мамы с колясками

Центральные улицы Кемерова превратились в сплошной ледовый каток. Горожане массово жалуются губернатору региона в соцсетях на гололед, который парализовал движение пешеходов. Особенно сложная ситуация сложилась на улице Ленина — пройти здесь, не рискуя упасть, практически невозможно, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Шла по Пролетарской до Ленина, каток сплошной. Дошла до ТЦ «Проспект», думала, там почищено, но тоже каток, ползла как черепашка», — написала жительница Галина в комментариях к губернатору.

Корреспондент «Сибдепо» в час пик прошелся по району «Проспекта» и убедился: пешеходам приходится буквально балансировать на льду. Тяжелее всего тем, кто ежедневно пересекает Парк Ангелов. Здесь поток людей не иссякает — дети, мамы с колясками, пожилые люди, и каждый шаг требует предельной осторожности.

«К остановке не подойти, лед, колдобины, ямка на ямке», — продолжает Галина.

В городской администрации заверяют: работы идут в усиленном режиме. На наиболее опасных участках уже чистят и посыпают песком. Во дворах на Ленина активно вывозят снег, чтобы с приходом мартовского тепла он не превратился в ледяное месиво. Если лед мешает жильцам во дворе, можно круглосуточно звонить в диспетчерскую «Кемдора».

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья прикрутил ковш к автомобилю и самостоятельно чистит снег.