Парковочные войны или хулиганство: во дворе в Люберцах машины забрасывают яйцами

В Люберцах во дворе дома № 2 по улице Озерной разгорелся конфликт . Местные автовладельцы жалуются на неизвестного злоумышленника, который регулярно забрасывает припаркованные машины сырыми куриными яйцами. Фотографии последствий появились в одном из городских телеграм-каналов, сообщил REGIONS.

В соцсетях предположили, что странные атаки могут быть связаны с обострением парковочных войн на фоне рекордного снегопада, накрывшего регион.

«Опять делят расчищенные парковочные места в Люберцах. То стулья, то фекалии, теперь в ход яйца пошли», — негодует жительница Ольга.

Однако автоюрист Артем Колесников предупреждает: шутки с яйцами могут обойтись хулигану куда дороже, чем дюжина яиц из магазина.

«Во-первых, эти действия подпадают под статью 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), так как выражают явное неуважение к обществу и повреждают чужое имущество. Штраф по этой статье составляет от ₽500 до 1000. Кроме того, по статье 7.17 КоАП РФ за умышленную порчу имущества также грозит штраф до ₽300-500», — объясняет специалист.

Дело в том, что яичный желток содержит щелочь и соль, которые агрессивно воздействуют на лакокрасочное покрытие. Если экспертиза подтвердит, что состав разъел краску до грунта или спровоцировал коррозию, счет за ремонт может пойти на десятки тысяч рублей.

«В таком случае наступает уже уголовная ответственность по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), если ущерб будет признан значительным. Санкция — уже не штраф, а реальный срок», — подчеркивает Колесников.

Особая статья — если нарушитель окажется несовершеннолетним. Тогда отвечать по закону и возмещать ущерб за испорченную машину придется его родителям. Им же предстоит выплачивать штрафы и, возможно, знакомиться с судебными исками.

