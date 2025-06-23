Парламент Ирана рассмотрит законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Спикер парламента Ирана Мехди Мохаммади сообщил о планах депутатов принять законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на иранский новостной телеграм-канал.

Издание напомнило, что МАГАТЭ — организация, которая инспектирует ядерные объекты стран. Спикер парламента высказал мнение, что ассоциация превратилась в политический инструмент. По его мнению, представители организации не выполнили свои обязательства перед Ираном.

«Мы в парламенте собираемся принять законопроект, который приостановил бы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ», — сказал Мехди Мохаммади на заседании парламента.

Мехди Мохаммади уточнил, что Иран может в последующем снова начать сотрудничество с МАГАТЭ. Важное условие — международная организация должна продемонстрировать свой профессионализм и объективность.

По информации издания, Иран — участник Договора о нераспространении ядерного оружия. В рамках сотрудничества страна позволяла МАГАТЭ проводить инспекции. Представители проверяли использование ядерных объектов, которые предназначались для мирных целей. Постепенно правительство отказывалось от некоторых условий сотрудничества. В Иране стали добывать больше урана, что увеличивало уровень его обогащения. Инспекции МАГАТЭ на ядерных объектах страны больше не проводились.

Ранее сообщалось, что Путин назначил дату встречи с главой МИД Ирана.