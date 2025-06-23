Путин назначил дату встречи с главой МИД Ирана

Президент России Владимир Путин назначил дату встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. Российский лидер примет иранского гостя 23 июня в Москве.

Ранее иранское агентство IRNA сообщило, что Арагчи прибыл в российскую столицу. Отмечалось, что глава внешнедипломатического ведомства намерен обсудить с президентом РФ ситуацию в Иране, связанную с атаками Израиля и США. Также Арагчи отмечал, что Россию и исламскую республику связывает стратегическое партнерство.

Напомним, в ночь на 22 июня ВВС США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, среди которых — завод по обогащению урана Фордо, ядерный объект в Нетензе и Исфаханский центр ядерных технологий и исследований.

Вашингтон использовал 14 противобункерных авиационных бомб GBU-57, которые были сброшены стратегическими бомбардировщиками Northrop B-2 Spirit, а также 30 ракет «Томагавк», запущенных с подводных лодок.

Ранее президент США Дональд Трамп набросился на конгрессмена, усомнившегося в законности атак на Иран.