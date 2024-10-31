Партия «Новые люди» назвала три шага, которые наведут порядок с мигрантами. Предложения депутаты намерены предоставить в законопроекте, сообщил newkhakasiya.online.

Первый шаг — создать цифровую систему «Мигрант ID», в которой будет храниться вся информация о мигранте: возраст, место работы, образование, адрес проживания, информация о правонарушениях, совершенных на родине или в России.

Второй шаг — повысить стоимость патентов на работу в полтора раза. В настоящее время мигранты платят примерно 7% от среднестатистического дохода, что не является для них сложностью. Кроме того, регионы получат дополнительные средства, которые смогут направить на развитие.

Третий шаг — в обязательном порядке сдача экзамена по русскому языку для детей мигрантов, по итогу которого ребенка могут допустить к занятиям в школе. На данный момент учителям часто приходится отвлекаться от урока, чтобы объяснить буквально каждое слово школьнику-мигранту. Рационально сделать образование для детей мигрантов платным.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков уверен, что России необходимо за пять лет вдвое снизить количество трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе двум мигрантам на 25 лет запретили въезд в Россию.