В Кузбассе двум мигрантам на 25 лет запретили въезд в Россию из-за того, что они своевременно не стали на воинский учет, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Иностранные жители 35 и 31 года вступили в гражданство РФ. Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области напомнила, что согласно законодательству России мужчинам предоставлено две недели для поставки на воинский учет. Оба гражданина не выполнили данное требование.

У мигрантов изъяли паспорта РФ. Запись о получении гражданства ликвидирована. Кроме того, мужчины обязаны в ближайшее время покинуть страну. Они также не имеют право в ближайшие 25 лет приезжать в Россию. Один из мигрантов заявил, что испытывал проблемы со здоровьем, поэтому своевременно не стал на воинский учет.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила конфискацию денег и имущества организаторов незаконной миграции.