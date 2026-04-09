Пасха-2026 совпала с Днем космонавтики: два тренда от художницы из Подмосковья, которые преобразят праздничный стол

В 2026 году православная Пасха выпадает на 12 апреля, и это совпадение с Днем космонавтики, как выяснилось, открывает неожиданные горизонты для праздничного творчества. Своими идеями по украшению пасхальных яиц поделилась Анна Шмитке — завуч воскресной школы при Троицком храме в Раменском, а по совместительству талантливая художница, сообщил REGIONS.

В беседе с REGIONS художница не только предложила свежие дизайнерские приемы, но и напомнила о том, что за кулинарными хлопотами иногда ускользает главное — духовный смысл Светлого Христова Воскресения.

Один из самых заметных трендов сезона-2026, по словам Анны, — так называемый «космический горошек». Техника проста, но выглядит эффектно: на скорлупе получаются аккуратные белые крапинки, напоминающие звездное небо.

Для этого вареное яйцо перед погружением в теплую воду слегка смазывают подсолнечным маслом. В воду же добавляют краситель (особенно выигрышно смотрятся синие или фиолетовые оттенки) и пару ложек уксуса. Уксус, объясняет художница, отталкивает красящий состав в тех местах, где осталось масло, — в итоге на цветном фоне проступают светлые горошинки. Так обычное пасхальное яйцо превращается в маленькую «планету».

Второе направление, которое набирает популярность, Анна Шмитке называет стилем «а-ля рус». Здесь в ход идут элементы национального колорита: фигурки петушков, золотистые детали, затейливые узоры. При этом, подчеркивает она, никто не отменял и вековые традиции — писанки (яйца с орнаментальной росписью), крашенки (окрашенные в один цвет) и крапанки (с цветными пятнами или полосками). Для их создания по-прежнему используют воск и натуральные красители, вроде всем знакомой луковой шелухи.

Особое внимание завуч воскресной школы советует обратить на тонкие переводные наклейки. По ее словам, они принципиально отличаются от привычных термонаклеек, которые закрывают всю скорлупу целиком. Изящные переводные картинки напоминают винтажные открытки, не создают парникового эффекта для яйца и, что немаловажно для хозяек, легко снимаются вместе со скорлупой.

Однако, как бы ни увлекали творческие эксперименты, Анна Шмитке призывает не забывать о сути праздника. По ее убеждению, именно внутреннее наполнение важнее внешнего декора, а красиво украшенный стол должен быть лишь продолжением радостного и светлого настроения, которое начинается с молитвы и понимания евангельских событий.

«Перед праздником стоит хотя бы раз зайти с детьми в храм, поговорить о страданиях Христа и Его Воскресении. Так дети смогут прочувствовать суть Светлого Христова Воскресения», — высказала мнение художница.

