Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ

Ереван обратился к членам ОДКБ с вопросами о границах суверенной территории страны. На данный момент ответ так и не был предоставлен. Если данный вопрос не урегулируется в пользу Армении, Республика примет решение о выходе из ОДКБ, сообщили РИА Новости .

О возможном выходе из организации рассказал армянский премьер Никол Пашинян. Назвать сроки возможного выхода спикер не смог. Он отметил, что ОДКБ намерено разместить миротворческие войска на границе с Азербайджаном. Премьер видит в подобной ситуации определенный диссонанс, ведь Армения является членом ОДКБ, а миротворческие войска отличаются нейтралитетом. Ереван обратился к организации с вопросом, какую территорию Армении они считают суверенной.

«Здесь возникают разночтения, если суверенная территория Армении - "красная линия" для ОДКБ, то покажите, что в вашем понимании суверенная территория Армении. Суверенную территорию Армении они не показали. И сегодня этот вопрос находится на столе», — заявил заявил Пашинян.

Ереван примет решение после ответа ОДКБ. Если ответ организации соответствует тому видению ситуации, которая сложилась у Армении, сотрудничество будет продолжено.

Напомним, ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил о намерении Республики вступить в Евросоюз. Премьер-министр Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Республика замораживает свое участие в ОДКБ.

Ранее мы сообщали, что Баку потребовал от Еревана возвращения Азербайджану четырех сел, расположенных на границе.