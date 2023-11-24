Пашинян: Южная Осетия и Абхазия - оккупированные Россией территории

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение, что Южная Осетия и Абхазия - это территории, которые принадлежат Грузии, сообщает агентство « РИА Новости ».

Корреспондент обратился к премьер-министру Пашиняну с вопросом, готова ли Армения признать Абхазию и Южную Осетию территориями, которые были оккупированы Россией. Никол Пашинян высказал мнение, что поддерживает целостность и независимость Грузии.

Спикер напомнил, что Армения принимала участие в голосовании по данному вопросу в ООН. Республика до 2019 года занимала одну позицию, но после данного периода стала придерживаться другой точки зрения.

«И наша позиция - мы однозначно и полноценно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии», - заявил Пашинян.

В 2008 году Москва признала суверенитет территорий, которые приняли добровольное решение от отсоединения от Грузии. Независимые республики состоят в дружественных отношениях с Россией.

На фоне острой обстановки на мировой арене, периодически в независимых республиках поднимается вопрос о необходимости усиления мер безопасности. Так, недавно просочилась информация, что в Абхазии по улицам одного из населенных пунктов ходили вооруженные люди в черных балаклавах. Информация не подтвердилась, но психологическая атака на жителей продолжается.