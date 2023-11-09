Информация о вооруженной группе в черном в горах Абхазии не подтвердилась

Информация о том, что недалеко от села Азанта в Абхазии ходит группа вооруженных людей в черном, не нашла своего подтверждения.

Об этом 9 ноября пишет ТАСС, ссылаясь на данные от госбезопасности. Служба вместе с Минобороны и МВД Абхазии проводила проверку информации, поступившей от очевидцев – охотников, блокировались пути выхода на важные объекты и усиливались меры безопасности.

В итоге информация по результатам проверок не подтвердилась.