Автоэксперт предупредил об опасности интернет-лайфхаков для машин

Популярные советы из интернета по экономии на обслуживании автомобиля могут привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Эксперты призывают водителей критически относиться к подобным рекомендациям.

Как отметил в беседе с агентством «Прайм» технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, многие советы из соцсетей и видеороликов выглядят безобидно, но на практике наносят вред ключевым узлам автомобиля.

В частности, постоянная езда с почти пустым баком может привести к поломке топливного насоса. Редкая замена моторного масла, особенно при городской эксплуатации, ускоряет износ двигателя, поскольку такие условия считаются тяжелыми.

Еще одна распространенная ошибка — игнорирование состояния системы охлаждения. Это может закончиться перегревом мотора и серьезными повреждениями. Использование топлива с более низким октановым числом, чем рекомендовано производителем, также увеличивает риск детонации и ускоренного износа двигателя.

Отдельную опасность представляют «простые» доработки автомобиля. Снижение подвески путем обрезки пружин, удаление катализатора или установка неподходящих колесных дисков меняют нагрузку на конструкцию машины и ухудшают управляемость.

Эксперт подчеркивает, что подобная экономия часто оборачивается большими затратами на ремонт. Оптимальный подход — соблюдать регламент обслуживания и консультироваться со специалистами, а не ориентироваться на сомнительные советы из интернета.

