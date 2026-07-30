Россиян ждут новые загранпаспорта: детей вычеркнут, графы «Личный код» исчезнут, а код переименуют

Внешность российского загранпаспорта ждут серьезные перемены — с января 2027 года со страниц документа исчезнут данные о детях, а также две графы, которые давно потеряли смысл. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Правительство России утвердило постановление, которое вносит коррективы в оформление заграничных паспортов. Документ утратит графы «Личный код» и «Учетная запись» — они признаны неактуальными и больше не будут заполняться. Но главная новость для многих семей: с января 2027 года в загранпаспорт родителей перестанут вписывать информацию о несовершеннолетних детях. Это значит, что для поездки с ребенком потребуется оформлять отдельный документ, либо вносить сведения в новый паспорт уже не получится.

Помимо этого, изменен и машиносчитываемый код на первой странице. Вместо привычных букв P, D и S (для обычного, дипломатического и служебного паспортов) теперь будут использоваться комбинации: PP — для общегражданского загранпаспорта, PD — для дипломатического, PO — для служебного. Это необходимо для приведения документа в соответствие с международными стандартами и облегчения автоматического считывания на границах.



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