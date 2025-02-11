Пассажирам не назвали причину опоздания самолета на 10 часов из Пхукета в Красноярск

Пассажирам не сообщили причину, по которой вылет самолета из Пхукета в Красноярск задержали на 10 часов, сообщила prmira.ru.

О задержке рейса сообщил читатель «Проспекта Мира». Мужчина рассказал, что всем пассажирам предоставили гостиницу для отдыха и обеспечили людей обедом. Он сделал фото, показывающее обстановку в аэропорту Таиланда: на табло показывали график прибытия самолета с опозданием, в зале собралось много пассажиров.

Издание отметило, что рейс SU635 компании «Аэрофлот» должен был вылететь из Пхукета 10 февраля в 13:45. Пассажиры направлялись в Красноярск. Самолет вылетел в 23:32. Пассажиры сообщили, что причину задержки не знают.

«ПМ» обратился за комментариями в аэропорт Красноярск. Редакции сообщили, что самолет прибыл в российский город в 06:26. Однако назвать причину задержки не смогли, потому что данная сфера деятельности не входит в зону их ответственности. Аэропорт Красноярск может комментировать только ту информация, которая касается его работы.

Ранее сообщалось, что авиакомпании в России обязали размещать детей рядом с сопровождающим.