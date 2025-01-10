Авиакомпании в России обязали размещать детей рядом с сопровождающим
Минтранспорт: детей и сопровождающих будут сажать рядом в самолетах без доплаты
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Уже с 20 января текущего года авиакомпании в России будут обязаны размещать детей (возраст которых не превышает 12 лет) на соседние места с сопровождающими без взимания на то дополнительной платы.
Приказ был издан российским Минтранспорта, и уже опубликован на портале правовой информации. В итоге перевозчиков обязали предоставить сопровождающему и ребенку до 12 лет соседние места в самолете без какой-либо доплаты. Места также не должны разделяться проходом.
Известно, что в свою законную силу приказ вступит только по истечению 10 дней со дня его опубликования.