Пассажиров услышали: В Оренбурге чиновники воспользовались автобусами

Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов и начальник управления пассажирского транспорта Игорь Тейковцев лично проехались по маршрутам, пассажиры которых оставляют жалобы на работу общественного транспорта. Чиновники поговорили с жителями и обещали решить ряд вопросов, сообщает 56orb.ru .

Жалоб у людей накопилось много: маршрутов не хватает, а в час-пик приходиться долго ждать, пока придет следующий автобус. Недавно местная власть запустила на линию 60 новых автобусов, но и этого не хватает. Многие точки города не соединены маршрутной линией. Часто горожане вынуждены пересаживаться с одного автобуса на другой, что занимает много времени.

Чиновники выслушали жалобы и обещали отреагировать на них. В настоящее время уже ведется работа над созданием нового маршрута. Также планируется уменьшить интервалы между автобусами.

«Услышали также много пожеланий о необходимости уменьшить интервал ожидания автобусов по маршруту № 10. Над этим мы тоже работаем.», - проинформировал первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов

Ранее сообщалось, что в Мострансавто регулярно проводят антитеррористические тренировки. С начало года прошло 155 учебных занятий, участие в которых принимали сотрудники всех предприятий.