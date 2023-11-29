Почти двести антитеррористических тренировок провели в Мострансавто с начала года

С начала этого года на автовокзалах, автостанциях, в автобусах и филиалах Мострансавто прошло 155 тренировок, которые направлены на обеспечение транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов и транспортных средств. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что такие плановые тренировки прошли сотрудники всех филиалов предприятия. В рамках мероприятий им предстояло справиться с практической и теоретической частью. Обработка затронула ситуации с обнаружением бесхозяйных и подозрительных предметов в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры, выявлением предметов и веществ, запрещенных или ограниченных к перемещению, выявлением подозрительных физических лиц, действия при совершении актов незаконного вмешательства и не только. В рамках тренировок было налажено взаимодействие сотрудников компании с местными подразделениями правоохранительных органов, экстренных служб, работников охранных предприятий и представителей администраций округов.

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