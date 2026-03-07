Патриархальные стереотипы и материнство: женщины назвали причины разрыва в зарплатах

Российские женщины все чаще говорят о несправедливой оплате труда: масштабный опрос, охвативший 1200 респонденток, показал, что 48% из них не удовлетворены размером своей зарплаты. Данные, полученные группой «Сумма элементов» с помощью сервиса «Яндекс Взгляд», обнародовала «Лента.ру».

По данным аналитиков, только 30% участниц можно назвать довольными или хотя бы мирящимися со своим заработком. Остальные либо выражают открытое недовольство, либо сталкиваются с непрозрачностью в вопросах оплаты.

Аналитики пришли к мнению, что почти четверть опрошенных (23%) фиксируют равенство доходов с мужчинами, однако такой же процент (22%) сталкивается с дискриминацией. Более трети (37%) и вовсе лишены возможности сравнивать свои доходы из-за корпоративных табу на обсуждение зарплат.

Мнения о причинах гендерного разрыва в оплате разделились: треть женщин (34%) убеждены, что равенство уже достигнуто, отметили специалисты. Однако остальные видят системные проблемы: от патриархальных стереотипов о роли мужчины (20%) до структурных особенностей рынка труда, где женщины часто заняты в менее оплачиваемых сферах (18%) и вынуждены делать паузы в карьере из-за материнства (18%).

