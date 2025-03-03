Пациентка предоставила фото плесени в палате больницы Ростовской области
Пациенты пожаловались на плесень и разруху в больнице Ростовской области
Фото: [Медиасток.рф]
Пенсионерка и ветеран труда из Новошахтинска рассказала о плесени в больнице Ростовской области, сообщила rostovgazeta.ru.
Пенсионерка предоставила редакции фото палаты, в которой находилась во время прохождения диспансеризации. По данным издания, на подоконнике потрескалась краска, на батарее появилась ржавчина, а на стенах видна обломавшаяся штукатурка.
Пенсионерка рассказала, что срок эксплуатации матрасов, по ее мнению, давно закончился. Матрасы просели и покрылись темными пятнами. Женщина сравнила условия в больнице с кадрами из фильмов ужасов. Кроме того, пенсионерка сообщила, что вынуждена брать с собой все необходимое, в том числе капельницы. Воды в больнице также нет. По словам пенсионерки, каждый пациент берет воду из дому для своих нужд в медицинском учреждении.
«Чайники, сказали, надо брать, капельницы свои взяли», — сообщила женщина.
Пенсионерка рассказала, что больница расположена в поселке Ростовской области, недалеко от шахты «Западная Капитальная».
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