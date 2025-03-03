После смерти на Масленице врачи рассказали, как помочь подавившимся

По данным издания, в селе Березовское Курагинского района во время празднования Масленицы произошел несчастный случай. 36-летняя женщина, которая принимала участие в конкурсе по быстрому поеданию блинов, подавилась и задохнулась. Одна из посетительниц фестиваля рассказала «ПМ», что женщину накрыли курткой и продолжили празднование Масленицы. Гости мероприятия просили прекратить торжество. Тело погибшей забрали примерно через 20 минут после того, как накрыли курткой.

«Естественно, после такого конкурс по поеданию блинов отменили», — рассказала очевидица.

В полиции «Проспекту Мира» рассказали, что причина смерти на данный момент устанавливается. В краевой клинической больнице отметили, что в подобных случаях необходимо применять прием Геймлиха. В первую очередь важно стать позади пострадавшего, обхватить его руками, сцепить их в «замок» чуть выше пупка под ребрами.

«Сильно надавите на живот пострадавшего, резко сгибая руки в локтях. Не сдавливайте грудь пострадавшего», — рассказали медики.

Специалисты рекомендуют повторять все действия до тех пор, пока дыхательные пути не освободятся. Эксперты отметили, что если человек кашляет, значит, горло перекрыто не полностью. В противном случае он будет держаться за горло, не издавая подобных звуков.

Ранее сообщалось, что могло стать причиной смерти российского спортсмена-вольника Сайтиева.