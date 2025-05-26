Паводковая вода в Тюменской области отходит: проблемы только начинаются

Вода в Тюменской области постепенно уходит. Эксперты рассказали, что теперь жители региона столкнутся с негативными последствиями паводка: испорченная вода, разрушенная инфраструктура, проблемы со здоровьем, загрязненная почва, поврежденные коммуникации, сообщил nashgorod.ru.

Гидролог Сергей Демченко рассказал, что после отступления воды на некоторых участках нельзя будет строить здания и сажать растения. Причина — загрязненная почва. После схода воды жители столкнутся с разными проблемами, в том числе с мусором, илом и продуктами разложения.

«Если не будет новых осадков и температурный фон останется стабильным, можно ожидать, что уровень воды в большинстве подтопленных районов вернется к „докритическим“ показателям в течение 10–14 дней», — объяснил гидролог Сергей Демченко в разговоре с «Нашим городом».

Врач-инфекционист Геннадий Уманский предупредил о возможном распространении кишечных инфекций, дизентерии, гепатита А и брюшного тифа. По мнению эксперта, в паводковой воде содержится большое количество патогенных микроорганизмов и токсинов. Врач рекомендует кипятить воду. В первую очередь важно следить за качеством воды в семьях, где есть дети и пожилые люди.

«Брюшной тиф — это опасное бактериальное заболевание, вызываемое сальмонеллами. Оно передается через зараженную воду», — отметил врач.

Биолог Валентина Тузова рассказала о еще одной проблеме — массовом нашествии комаров, которые активно размножаются во влажной среде. Насекомым хватает недели, чтобы превратиться из личинки в комара. Эксперт рекомендует жителям следить за самочувствием после укуса.

Инженер-эколог Артем Сотников уверен, что негативные последствия могут беспокоить жителей до середины лета. Горожане рассказали, что их участки затоплены водой. Они не смогут посадить овощи и собрать урожай фруктов.

Ранее климатолог предупредила, что паводки в РФ будут происходить ежегодно.