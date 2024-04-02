Паводок в Оренбургской области: затопленные дома, трассы и газоходы

Жители Оренбургской области рассказывают о последствиях паводка в регионе, сообщает 56orb.ru . В администрации ситуацию назвали стабильно напряженной. Только 2 апреля в регионе подтопило более 40 частных домов и семи многоэтажных.

Уровень воды в местных садовых товариществах составляет около метра. В некоторых домах в регионе пришлось отключить электроэнергию. Вернуть свет смогут после полной откачки воды.

Мост через речку Сухо-Пусто-Каргалка перекрыли после перелива талых вод. На данный момент неизвестно, когда мост снова откроют для проезда. Река Бердянка также вытекла из берегов. Очевидцы снимают видео, как они едут, но в один момент перед ними на трассе растекается река.

Ночью 2 апреля жителей садовых некоммерческих товариществ «Росинка» и «Уралочка» пришлось экстренно эвакуировать. Пожарные и сотрудники МЧС помогли людям выбраться, а волонтеры спасли животных. На лодке спасатели доставили к трансформаторной будке электрика, а после выполнения работ вернули его таким же способом в безопасное место.

Талые воды залили котельную «Авиагородок». Специалисты откачивают воду. Оборудование временно не работает. В некоторых населенных пунктах люди остались без тепла.

Туристам рекомендуют не посещать Бузулукский бор, расположенный в регионе.

Ранее мы сообщали, что в МЧС опровергли данные о прорыве дамбы в Самарской области.